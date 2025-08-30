بـ21 معيارًا.. شروط اختيار أفضل حي ومدينة وقرية في الدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:



حدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، شروط اختيار أفضل حي ومركز ومدينة وقرية بعدما أعلن عن انطلاق مسابقة لاختيار الأفضل على مستوى المحافظة.



وقال المحافظ: "إنه بناءً على قرار مجلس صندوق النظافة تقرر إطلاق مسابقة اختيار (أجمل حي ومدينة – أجمل مركز ومدينة – أجمل قرية) وعليه صدر قرار بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، لوضع المعايير والضوابط اللازمة التي سيتم بناء عليها اختيار الفائزين بالمسابقة بالتنسيق مع المكتب الاستشاري RWA، والمعتمدة من السيد الوزير محافظ الدقهلية".



وكلف المحافظ السكرتير العام المساعد بالاجتماع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المخلفات الصلبة بتلك الوحدات لشرح المعايير والشروط ومحاور مسابقة اختيار أفضل حي ومدينة ومركز وقرية.



وأوضح المحافظ، أن هناك لجان من المختصين بالمحافظة للمرور الميداني لتقييم الوحدات المحلية وإعلان الفائزين.



وأوضح محمد حمص، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن معايير التقييم المتفق عليها من قبل اللجنة تشمل المحاور التالية:



1- نظافة الشوارع العامة وخلوها من القمامة ونظافة الميادين



2- إزالة الأتربة من الشوارع الرئيسية المرصوفة والطرق السريعة ونظافة الأرصفة وغسلها



3- نظافة المجاري المائية "ترع ومصارف" والتخلص من نواتج التطهير



4- جاهزية معدات النظافة وتنفيذ الصيانة الدورية واستدامة تراخيص تشغيلها ونظافة جراجات الحملة الميكانيكية



5- تحصيل رسوم الإدارة المتكاملة للمخلفات و متأخرات رسوم الإدارة المتكاملة للمخلفات



6- نسبة كميات المخلفات البلدية الموردة لمصانع المعالجة والتدوير من الكميات المستهدفة



7- تحرير عقود مع المنشآت لزيادة موارد الوحدة المالية لصندوق النظافة



8- استدامة صرف مستحقات العاملين بمنظومة النظافة فى موعدها المحدد وصرف مستحقات شركات النظافة والجمعيات الأهلية فى موعد الاستحقاق



9- الاستجابة لشكاوي المواطنين " الأبلكيشين الخاص بتلقي شكاوى المواطنين من القمامة



10- مشاركة المجتمع المدني لمبادرات شعبية أو تطوعية للنظافة ومساهمة الجمعيات، الشباب، والمدارس، والمساجد، في فعاليات تنفيذ مباردة نظافة محافظتنا أكيد مسؤوليتنا



11- تشجير الشوارع العامة ودهان البلدورات والأرصفة



12- التزام العاملين بمنظومة النظافة بالزي الرسمي، الالتزام بتغطية سيارات جمع ونقل المخلفات أثناء سيرها



13- النقل المباشر للمخلفات إلى مصانع المعالجة والتدوير وعدم استخدام نقاط تجميع وسيطة



14- توافر حاويات وصناديق جمع قمامة بشكل يتناسب مع حجم المخلفات



15- مراقبة منظومة مخلفات الهدم والبناء ومتابعة التخلص الآمن منها بالأماكن المخصصة لذلك



16-ضبط النباشين وضبط المعدات (التروسيكلات – العربات الكارو – السيارات) التي تقوم بالتخلص العشوائي من المخلفات البلدية أو مخلفات الهدم والبناء



17- إنشاء ميادين جديدة وتطوير وصيانة الأرصفة والميادين



18- وجود خطة تشغيلية مكتوبة ومعلنة تشمل جدول توزيع المعدات والعمال والمشرفين تتضمن التوزيع الجغرافي، مسارات السيارات" لضمان استدامة جهود النظافة بعد الحملات



19- نظافة أعمدة الإنارة العامة وأسلاك الكهرباء وأكشاك الكهرباء والتليفونات



20- إزالة الكتابة العشوائية والعبارات المسيئة على الجدران وإزالة الإعلانات المخالفة



21- نظافة الأسواق والمواقف ودورات المياه العمومية