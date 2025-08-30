مشروع "30 مليون بيضة" يعود للعمل بالقليوبية بطاقة إنتاجية متزايدة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، بدء تشغيل مشروع إنتاج بيض المائدة بمدينة الخانكة المعروف باسم "مشروع 30 مليون بيضة"، بعد توقفه لعدة سنوات.



واتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لإحياء المشروعات المتعثرة وتعزيز الأمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص.

تمكنت وزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية من إعادة تشغيل المشروع بعد إسناده إلى إحدى الشركات الوطنية المتخصصة، التي وضعت خطة متكاملة لإعادة تأهيل وتشغيل العنابر بطاقة إنتاجية متدرجة.



وبدأت المرحلة الأولى بتشغيل 51 ألف طائر بطاقة إنتاجية يومية بلغت 12 ألف بيضة، على أن تصل الطاقة الكاملة للمشروع خلال 6 إلى 7 أشهر.

وشهدت الوزيرة والمحافظ توقيع ملحق عقد المشروع مع شركة "أبودنقل للأسمدة والحبوب"، بهدف إنشاء 6 عنابر جديدة للتربية والإنتاج، بما يرفع الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون بيضة سنويًا. كما يتضمن التوسّع إنشاء مصنع كرتون للبيض، وحدة غاز حيوي، وميزان بسكول، وجرى وضع حجر أساس التوسعة بحضور قيادات الوزارة والمحافظة والشركة المنفذة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة الأمن الغذائي، حيث سيساهم في استقرار السوق وتلبية احتياجات القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا من بيض المائدة بأسعار مناسبة.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة مستمرة في دعم المشروعات الإنتاجية بالمحافظات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان الاستدامة ورفع كفاءة الإدارة.

وأشاد محافظ القليوبية بجهود الشركة المنفذة، معتبرًا أن إعادة تشغيل المشروع تمثل قصة نجاح تعكس قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص حقيقية، ووجه الشكر لوزيرة التنمية المحلية على دعمها لإحياء المشروع وعدد من المشروعات الإنتاجية الأخرى داخل المحافظة.

وجاءت الجولة بحضور عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، من بينهم الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام المحافظة، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة وعدد من المسؤولين المعنيين.





