بالأسماء.. 8 مصابين في تصادم تريلا وسيارة أجرة على زراعي البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 8 أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث تصادم بين سيارة أجرة وتريلا على الطريق الزراعي بنطاق مركز كفر الدوار، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمد بكري مرزوق 25 عامًا مقيم أسوان، عماد حمدي عبد الله 42 عامًا مقيم الزقازيق، محمد جمال بخيت 38 عامًا مقيم الشرقية، خالد موسى أحمد 44 عامًا مقيم الزقازيق، أحمد عاطف السيد 29 عامًا، نادية فتحي عوض 76 عامًا، نعمة صبحي أبو عامر 37 عامًا، آدم محمد جاد 11 عامًا، جميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.