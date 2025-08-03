الوادي الجديد تجهز 60 لجنة لاستقبال 194 ألف ناخب بـ "الشيوخ" (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أنهت محافظة الوادي الجديد استعداداتها النهائية لاستقبال 194 ألفًا و167 ناخبًا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومي الإثنين والثلاثاء.

أكد المحافظ اللواء محمد الزملوط، جاهزية 60 لجنة فرعية موزعة على 5 مراكز إدارية.

وشملت الاستعدادات تجهيز المقار بمظلات ومبردات مياه وهواء، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بهدف ضمان سير العملية الانتخابية في أجواء ملائمة لظروف المحافظة المناخية.

ويتنافس في الدائرة الانتخابية للمحافظة 7 مرشحين على مقعد فردي، إلى جانب مرشح واحد ضمن القائمة الوطنية، وذلك للفوز بمقعدي المحافظة في مجلس الشيوخ.

وتتوزع اللجان الانتخابية والناخبون على المراكز كالتالي: الخارجة (19 لجنة - 72,596 ناخبًا)، الداخلة (23 لجنة - 71,209 ناخبًا)، الفرافرة (7 لجان - 28,987 ناخبًا)، بلاط (7 لجان - 10,809 ناخبًا)، وباريس (4 لجان - 10,566 ناخبًا).