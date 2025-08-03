إعلان

السجن 3 سنوات لفني ابتز سيدة بصورها الخاصة في أسيوط

07:31 م الأحد 03 أغسطس 2025

السجن 3 سنوات لفني ابتز سيدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسيوط - محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة فني صيانة هواتف محمول بالسجن 3 سنوات، لإدانته بابتزاز ربة منزل وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء استولى عليها من هاتفها، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة غير شرعية معها.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته المجني عليها، 26 عامًا، بعد أن تلقت رسائل تهديد من المتهم "محمود. م. م"، 38 عامًا.

وقد استغل المتهم وجود هاتفها لديه بغرض الصيانة، ونسخ مقاطع فيديو خاصة بها، ثم بدأ في ابتزازها عبر تطبيق "واتساب" للمساومة على عدم نشرها.

وبعد إجراء التحريات التقنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة، ومحمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة الابتزاز حبس متهم جنايات أسيوط
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

إحنا في خطر كبير.. مجدي الجلاد: أخيرًا تحركت الدولة لفتح "بلاعة" التيك توك
رسميا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي وأدبي 2025
ارتفاع الدين العام على الحكومة إلى 14.686 تريليون جنيه بنهاية مارس
انخفاض الحرارة ورياح.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة