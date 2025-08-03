السجن 3 سنوات لفني ابتز سيدة بصورها الخاصة في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت محكمة جنايات أسيوط بمعاقبة فني صيانة هواتف محمول بالسجن 3 سنوات، لإدانته بابتزاز ربة منزل وتهديدها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء استولى عليها من هاتفها، مقابل الحصول على مبالغ مالية أو إقامة علاقة غير شرعية معها.

تعود تفاصيل القضية إلى بلاغ قدمته المجني عليها، 26 عامًا، بعد أن تلقت رسائل تهديد من المتهم "محمود. م. م"، 38 عامًا.

وقد استغل المتهم وجود هاتفها لديه بغرض الصيانة، ونسخ مقاطع فيديو خاصة بها، ثم بدأ في ابتزازها عبر تطبيق "واتساب" للمساومة على عدم نشرها.

وبعد إجراء التحريات التقنية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، لتقرر النيابة إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة، ومحمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام وعلي حسين.