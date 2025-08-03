ممرات ومظلات.. جنوب سيناء تنهى استعدادتها لانتخابات الشيوخ- صور وفيديو

جنوب سيناء – رضا السيد:

أنهت محافظة جنوب سيناء كافة الاستعدادات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، والتي من المقرر أن تنطلق غدًا.

وجرى إقامة مظلات أمام كل لجنة رئيسية لحماية الناخبين من شدة حرارة الشمس، وتحديد ممر خاصة بدخول الناخبين، وأخرى لخروجهم، مع إقامة خيمة كبيرة أمام كل لجنة لاستراحة الناخبين في حالة حدوث إقبال كبير على اللجنة، إضافة إلى تركيب إنارة، وعمل تحويلات مرورية لتسهيل حركة المرور، وعدم وجود أي زحام في محيط كل لجنة، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم، ومبردات مياه.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، لمتابعة التأمينات الخاصة باللجان، وسير الانتخابات على مدار الساعة، والتحرك الفوري من قبل كافة الجهات المعنية للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ، أو أي عقبات تعوق سير الانتخابات.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بمتابعة اللجان الانتخابية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية "شركة مياه الشرب والصرف الصحي، شركة الكهرباء، الحماية المدنية، المرور، الصحة"، لمتابعة لجان الانتخابات، والتأكد من توفير كافة الإمكانيات بها، إضافة إلى استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى بكافة مدن المحافظة، وتأمين مداخل ومخارج المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين في كشوف الانتخابات بمحافظة جنوب سيناء 103 ألف و354 ناخبًا وناخبة، ويدلون بأصواتهم لاختيار مرشح واحد على المقعد الفردي، إضافة إلى التصويت على القائمة الوطنية الموحدة لقطاع سيناء، والتي يشترط لاجتيازها الحصول على 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

وتجرى الانتخابات لاختيار مرشح واحد على مقعد الفردي، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، ويتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.