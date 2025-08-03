محاكم الشرقية تستقبل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس الشيوخ

الشرقية - ياسمين عزت:

في مشهد يُجسّد عراقة القضاء المصري وريادة محكمتي شمال وجنوب الزقازيق الابتدائيتين، بدأت الإدارتان، برئاسة القاضي محمد رأفت حماد رئيس محكمة شمال الزقازيق الابتدائية، والقاضي أسامة شمردل رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، صباح اليوم، في استقبال أعضاء الهيئات القضائية المنتدبين للإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ.

وكُلف القاضي طارق عبد الحميد محمود، مساعد رئيس المحاكم، بالإشراف على عمليات الاستقبال، ضمن استعدادات مكثفة لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري المهم، الذي يُمثّل أحد أبرز مراحل التحول الديمقراطي في مصر خلال الفترة الراهنة.

وشهدت عمليات الاستقبال انتظامًا دقيقًا وتنظيمًا محكمًا، تحت إشراف مباشر من غرفة العمليات المشكلة برئاسة المحكمة، بما يعكس قدرة المؤسسة القضائية على إدارة الاستحقاقات الدستورية بكفاءة ونزاهة.

وتستقبل غرفة العمليات بمحكمة شمال الزقازيق 437 قاضيًا من رؤساء اللجان الفرعية، حيث جرى تجهيز كافة سبل الإعاشة والإقامة على مدار الساعة، مع توفير كافة التيسيرات اللازمة لراحة السادة القضاة.

ويُشارك في غرفة العمليات الأستاذ رأفت بدير، الأمين العام لمحاكم شمال الزقازيق، والأستاذ هشام صادق، الأمين العام لمحاكم جنوب الزقازيق الابتدائية، وذلك لضمان التنسيق الكامل بين الجانبين وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والاستعداد.