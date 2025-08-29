إعلان

إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بالإسماعيلية

10:39 م الجمعة 29 أغسطس 2025

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين، مساء اليوم الجمعة، على طريق فايد أمام مسجد النور بجوار محطة بنزينة التعاون فى محافظة الإسماعيلية.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية إخطارًا بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات معدنية رقم ط ه ب 3925 مع سيارة سوزوكي رقم ط ص د 8314.

وأسفر الحادث عن إصابة فايقة السيد محمد، 65 عامًا، بسحجات وكدمات، محمد عبد الستار حسن، 35 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، كما أصيب أحمد عبد القادر إبراهيم، 31 عامًا، بجرح بالجسم طوله 2 سم، وسيد عبد القادر إبراهيم، 47 عامًا، بخلع في الكوع الأيمن.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفي فايد المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والمرور رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

