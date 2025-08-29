الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة، أبرزها حيازة مواد مخدرة واستخدام أدوات غير مصرح بها، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط السلوك العام والحفاظ على أمن وسلامة المصطافين، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة إلى الشواطئ عقب انحسار اضطرابات الطقس وارتفاع نسب الإشغال في عدد من المواقع.

وشملت المخالفات ضبط مواد مخدرة بشواطئ محمود سعيد وجزيرة الذهب، حيث تم إعدام المضبوطات في الموقع واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما تم ضبط عدد من الشيشة ومواقد غاز في شواطئ العصافرة، بحري، البوريفاج، وإسكندر، وتمت مصادرتها لحين مغادرة الشاطئ، تنفيذًا للضوابط التي تحظر إدخال هذه الأدوات إلى الأماكن العامة.

وفي شاطئ جزيرة الدهب، رصدت فرق التفتيش استخدام بدالات بحرية دون ارتداء سترات النجاة، ما استدعى إخراجها من المياه وتوجيه إنذارات للمخالفين. كما ساهمت الإذاعات الداخلية في إعادة طفلة مفقودة إلى ذويها، في استجابة سريعة من فرق التنظيم.

وفي القطاع الغربي، تم ضبط واقعة فرض إكرامية على أحد الرواد بشاطئ زهراء الهانوفيل، حيث تم طرد العامل واسترداد المبلغ، مع تحرير مذكرة بالواقعة لعرضها على الجهات المختصة.

وتأتي هذه الحملات الرقابية في ظل ارتفاع معدلات الإقبال على الشواطئ، حيث سجلت بعض المواقع نسب إشغال قاربت 100%، خاصة في الشواطئ الشرقية مثل المندرة والعصافرة، فيما تراوحت النسب في الشواطئ الغربية بين 70% و85%، بحسب بيانات الإدارة المركزية.

وقد رفعت معظم الشواطئ الرايات الصفراء، ما سمح بالنزول في المناطق الآمنة تحت إشراف فرق الإنقاذ، بينما استمرت شواطئ أبو تلات برفع الرايات الحمراء ومنع النزول بها نظرًا لاستمرار اضطراب الأمواج.

وتضمنت الضوابط التنظيمية التأكد من:تواجد فرق الإنقاذ بكامل تجهيزاتها، تنظيم صفوف الشماسي وفقًا للمسافات المحددة، صلاحية دورات المياه ونظافتها، مجانية الخدمات الأساسية مثل دورات المياه والرشاشات، منع دخول الشيش والمواقد والمواد المخدرة، إخلاء مياه البحر بعد غروب الشمس.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار حملاتها الرقابية خلال الأيام المقبلة، مشيدة بتعاون فرق الإنقاذ وعمال النظافة، وداعية المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

كما جددت دعوتها لتقديم الشكاوى والملاحظات عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أو من خلال الخط الساخن المخصص لتلقي البلاغات.