بالأسماء.. 19 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوى البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 19 شخصا، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي أمام كوبري قرية الشجاعة بدائرة مركز وادي النطرون، في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: محمود عبدالعزيز محمد شاهين 34 عاما، أحمد رمضان عبدالعزيز ألماظ 21 عاما، أحمد تامر عبد المقصود خميس 19 عاما، مها عبدالفتاح عيد أبو غالب 34 عاما، عبير محمد خميس عبد الحي 43 عاما، ناصر عبد المقصود خميس 38 عاما، رحمة ناصر عبد المقصود 14 عاما.

كما أصيب كل من: محمد رمضان عبدالعزيز 13 عاما، ياسمين محمد عبدالمقصود 14 عاما، محمد محمد عبدالمقصود 9 أعوام، مبروك بدري مبروك 24 عاما، ناصر رضا عبدالنبي 12 عاما، حسن محمد عبدالمقصود 16 عاما، ملك بدري مبروك 13 عاما، محمد ناصف عبدالمقصود 17 عاما، سلمي وحيد إبراهيم 13 عاما، حسناء حسن محمد 21 عاما، سامح محمد فهمي 43 عاما، عماد محمد عبدالمقصود 19 عاما.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.