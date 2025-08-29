إعلان

بينهم رضيع.. إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشرقية (صور)

05:01 م الجمعة 29 أغسطس 2025
الشرقية - ياسمين عزت:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ربع نقل أعلى كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، اتجاه الأحرار، بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، ما أسفر عن إصابة أفراد الأسرة نفسها.

وانتقلت القوات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخص وزوجته ووالدته وثلاثة من أبنائهم، بينهم رضيع، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتحفظ على سائق سيارة ربع النقل.

ودفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى الزقازيق العام لتلقي الخدمات الطبية اللازمة.

حادث تصادم محافظة الشرقية مديرية أمن الشرقية
