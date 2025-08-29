الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، البدء في إنشاء إشارة مرور ثالثة أعلى محور المحمودية، بمنطقة عزبة حجازي، في خطوة تستهدف الحد من الحوادث المتكررة وحماية الأرواح والممتلكات.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، جاءت الخطوة بناءً على دراسة فنية أجراها قسم التخطيط والبحوث الفنية بإدارة مرور الإسكندرية حول "النقاط السوداء" التي تكثر بها الحوادث المرورية.

واعتمدت الدراسة على إحصائيات الحوادث وكثافة المشاة والتصميم الهندسي للطريق، وأوصت بضرورة إنشاء إشارة لعبور المشاة في تلك المنطقة.

وتُعد إشارة عزبة حجازي الثالثة من نوعها التي تُنفذ على محور المحمودية خلال العام الجاري، بعد إشارتين سابقتين عند منطقة الشرقاوي وكنيسة البشارة بحجر النواتية.

وأكد البيان أنه يجري استكمال دراسة باقي النقاط السوداء على المحور لإيجاد حلول فنية تقلل من نسب الحوادث، ضمن خطة قسم التخطيط والبحوث الفنية لعام 2025/2026.

وكان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارًا بتخفيض السرعة المقررة للمركبات أعلى المحور من 90 كم/ساعة إلى 70 كم/ساعة، بجانب التوسع في إنشاء إشارات ضوئية لتسهيل عبور المشاة وضمان السلامة المرورية.





