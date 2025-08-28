سكرتير بني سويف يتابع تصويت مليوني ناخب بجولة ''الشيوخ''

بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد اللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، عددًا من اللجان الانتخابية لمتابعة انتظام سير التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وخلال جولته، تابع السكرتير المساعد تنفيذ الإجراءات الهادفة لتوفير مناخ ملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن المشاركة واجب وطني وحق دستوري لجميع المواطنين.

وأشارت المحافظة إلى أنها أتمت استعداداتها لاستقبال أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقراً انتخابياً على مستوى مراكز ومدن بني سويف.