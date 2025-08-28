الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، المرحلة الأولى من أعمال إنشاء كلية الهندسة والتكنولوجيا بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمدينة العلمين الجديدة.

واستمع أبو الغيط، إلى شرح مفصل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، حول الأهداف التعليمية والتكنولوجية للمبنى الجديد ودوره في إعداد جيل جديد من المهندسين والمتخصصين.

وأشاد الأمين العام بحجم الجهد المبذول في تطوير الأكاديمية وتوسيع فروعها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية ثاقبة تسعى إلى تلبية احتياجات سوق العمل وتوفير بيئة تعليمية متطورة تضاهي المعايير العالمية.

وبدوره، أكد عبد الغفار، أن الافتتاح يعكس الدعم المتواصل من جامعة الدول العربية للأكاديمية، لافتًا إلى أن هذا الدعم يمثل حجر الزاوية في مسيرة الأكاديمية نحو تحقيق رسالتها في تطوير التعليم والبحث العلمي في المنطقة.