السيطرة على حريق محدود فى شقة بمحطة الرمل بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية، اليوم الخميس، على حريق محدود، نشب في شقة بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، من دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطارا بنشوب حريق في شقة بعقار متفرع من شارع الفلكي بمحطة الرمل وسط المحافظة، انتقل لموقع البلاغ سيارات الحماية المدنية رفقة قيادات الشرطة.

تبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في شرفة الشقة المشار إليها بالطابق الأول ورجحت سبب نشوبه نتيجة ماس كهربائي في الأسلاك الموصولة بجهاز تكييف، وجرى السيطرة على الحريق واخماده قبل امتداده، دون حدوث إصابات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على جهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.