غرفة عمليات الأقصر تواصل متابعة انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ 2025

02:01 م الخميس 28 أغسطس 2025
الأقصر - محمد محروس:

تواصل غرفة العمليات المركزية بمحافظة الأقصر، والمنعقدة داخل ديوان عام المحافظة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، متابعة سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك برئاسة اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام المحافظة.

وشهدت جميع اللجان الانتخابية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، الفتح في مواعيدها المقررة دون أي تأخير، وسط متابعة دقيقة من غرفة العمليات، حيث تسير العملية الانتخابية بشكل منظم، مع رصد إقبال متزايد وملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتعمل غرفة العمليات على مدار الساعة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والصحية، لضمان تهيئة الأجواء الملائمة لسير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، كما تستقبل الغرفة أي شكاوى أو استفسارات من المواطنين للعمل على حلها بشكل فوري على الخط الساخن 114، أو على 0952374903.

الاقصر غرفة عمليات الأقصر مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ
