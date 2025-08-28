حزن فى طه شبرا.. حادث تصادم ينهي حياة شابين بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

لقى شابان بقرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعهما مساء أمس الأربعاء، إثر تعرضهما لحادث أليم على طريق قويسنا شبين الكوم.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع: "أحمد.و.ف.ب" و"أحمد.ص" وشهرته "أوفا"، وذلك بعد تعرضهما لحادث تصادم مع سيارة أثناء استقلالهما دراجة نارية.

وخيمت حالة من الحزن بين أهالي القرية لوفاة شابّين دفعة واحدة، ليصيب عائلتين بفاجعة صادمة، وأشار أحد الأهالي إلى رعونة في قيادة الشابّين لدراجتهما النارية وسرعتهما الزائدة، والتي كانت سببًا رئيس في عدم القدرة في السيطرة عليها، مما أسفر عن وقوع حادث صعب.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وتنتظر أهلية الشباب إنهاء تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع جثامين الضحايا بقرية طه شبرا.