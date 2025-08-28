محافظ أسيوط يتابع فعاليات حملة "100 يوم صحة" - صور

أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، القافلة الطبية المقامة بالبهو الرئيسي لديوان عام المحافظة ضمن فعاليات الحملة الوطنية "100 يوم صحة"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات طبية مجانية في مختلف التخصصات، تشمل الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ورعاية صحة المرأة والطفل، إلى جانب أنشطة التوعية الغذائية والدعم النفسي للمواطنين.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص المبكر والوقاية.

وأكد محافظ أسيوط حرصه على متابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها إلى دعمه الكامل للمبادرات الصحية والقوافل الطبية التي تعد إحدى الأدوات الفعالة لتحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها في مختلف المناطق.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن حملة "100 يوم صحة" تمثل امتدادًا للمبادرات الرئاسية الناجحة في مجال الصحة العامة، وتهدف بالأساس إلى توفير خدمات صحية متكاملة تصل إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، تجسيدًا لشعار "صحة لكل مواطن"، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الحملة تقدم حزمة شاملة من الخدمات، تتضمن الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وغير السارية وربط الحالات بمراكز العلاج المتخصصة، إلى جانب خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتطعيمات الأطفال، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، فضلًا عن برامج التثقيف الصحي. وأضاف أن أنشطة الحملة لا تقتصر على الجانب العلاجي فقط، بل تشمل ندوات توعوية ميدانية بالمدارس والمؤسسات الحكومية، إلى جانب حملة إعلامية رقمية تستهدف نشر ثقافة الوقاية والفحص المبكر.

وفي ختام كلمته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة والاستفادة من خدماتها المجانية، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، وتعكس التزام الدولة بصحة المواطن المصري بدنيًا ونفسيًا، كما ثمن جهود الفرق الطبية والإدارية المشاركة، والدعم المتواصل من وزارة الصحة والسكان والقيادة السياسية للقطاع الصحي.