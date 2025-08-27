تحسبًا لاضطراب البحر.. الإسكندرية تُغلق شواطئها الغربية غدًا الخميس

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء، إغلاق كافة شواطئ القطاع الغربي غدًا الخميس، بعد التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب حالة البحر على سواحل البحر المتوسط، خاصة في مناطق مطروح والعلمين وبلطيم والإسكندرية.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين، في ظل توقعات بارتفاع الأمواج وزيادة سرعة الرياح، ما قد يؤثر على الأنشطة البحرية ويشكل خطرًا على المصطافين.

وأشارت بيانات الأرصاد إلى احتمال اضطراب الملاحة البحرية وازدياد حركة الأمواج، ما دفع الجهات التنفيذية إلى اتخاذ تدابير احترازية تشمل إغلاق الشواطئ الغربية للمدينة، مثل العجمي والهانوفيل والبيطاش، حتى تحسن الأحوال الجوية.

وأكدت المحافظة أن القرار يهدف إلى منع الحوادث المرتبطة بتقلبات الطقس، مع استمرار فرق الإنقاذ والمفتشين في متابعة الوضع ميدانيًا.

ويأتي هذا الإجراء بعد سلسلة من التحذيرات الجوية خلال الأيام الماضية، والتي تزامنت مع ظاهرة موسمية محلية تعرف باسم "ملتم أغسطس"، وتتميز باضطراب البحر وزيادة سرعة الرياح في النصف الثاني من الشهر.

وشهدت المدينة خلال الأسبوع الجاري إغلاقًا مؤقتًا لجميع الشواطئ يوم الثلاثاء، قبل السماح جزئيًا بالنزول في بعض الشواطئ الشرقية يوم الأربعاء تحت إشراف المنقذين ورفع الرايات الصفراء، مع الإبقاء على الرايات الحمراء في باقي المواقع.

وناشدت المحافظة المواطنين توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم النزول إلى البحر في المناطق غير المصرح بها، مع متابعة التحديثات الرسمية حول حالة الطقس والتعاون مع فرق الإنقاذ لضمان السلامة العامة.

من المقرر أن تعيد المحافظة تقييم الوضع خلال الساعات المقبلة بناءً على تقارير الأرصاد الجوية، على أن تُفتح الشواطئ المغلقة فور استقرار الأحوال، مع التأكيد على أن سلامة المواطنين تظل أولوية قصوى.