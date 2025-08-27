إعلان

بورسعيد تُكرم أبنائها المتفوقين دراسيًا في ساحة مصر (فيديو وصور)

09:58 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت محافظة بورسعيد احتفالية، مساء اليوم الأربعاء، لتكريم أبنائها المتفوقين، وذلك بساحة مصر المُطلة على المدخل الشمالي لقناة السويس.

جاء ذلك بحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والشخصيات العامة وأولياء أمور الطلاب وأهالي بورسعيد.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وقراءة آيات من القرآن الكريم، ثم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، بمشاركة فرقة "الأنامل الصغيرة" بقيادة دكتور راجي المقدم، وفرقة "عجميات" الفنان عمرو عجمي.

وكرم محافظ بورسعيد، في ختام الاحتفالية، أوائل الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني على مستوى المحافظة، كما كرم المتميزين في مجالات عدة من أبناء بورسعيد.

بورسعيد قناة السويس بورسعيد تُكرم أبنائها المتفوقين دراسيًا
