غلق لجان بني سويف في اليوم الأول من جولة الإعادة بالشيوخ (فيديو وصور)

بني سويف - حمدي سليمان:

أغلقت اللجان الانتخابية بمحافظة بني سويف أبوابها في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، في ختام اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، وسط هدوء تام وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية.

وشهدت اللجان على مدار اليوم تفاوتًا في نسب الإقبال، حيث زاد عدد الناخبين في الفترات المسائية مقارنة بساعات الصباح، خاصة في القرى التي ينتمي إليها المرشحون، بينما كان الإقبال أقل نسبيًا في بعض المراكز الأخرى.

ومن المقرر أن تُستأنف عملية التصويت غدًا الخميس، خلال اليوم الثاني والأخير من جولة الإعادة، ليعقبها البدء في أعمال الفرز تمهيدًا لإعلان النتائج النهائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

يُذكر أن محافظة بني سويف تضم 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا، تستقبل أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة.