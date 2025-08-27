طلاب جامعة القناة يشاركون في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ 2025، في يومها الأول من جولة الإعادة، مشاركة لافتة من طلاب جامعة قناة السويس، حيث توافدوا منذ الساعات الأولى صباحًا إلى مقارهم الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، في مشهد يجسد وعي الشباب الجامعي بأهمية المساهمة في هذا الاستحقاق الوطني.

وجرت متابعة مباشرة لهذا التوافد برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة: الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب الدكتور عادل حسن نائب رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشؤون الأكاديمية، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية العلوم الرياضية.

كما رافقهم وفد من أسرة طلاب من أجل مصر برئاسة الدكتور محمد الباز منسق الأسرة ومستشار لجنة الأسر الطلابية، والطالب محمد شريف مقرر الأسرة.

وأكد رئيس الجامعة، أن المشاركة الطلابية والأكاديمية المشرفة تعكس وعي مجتمع الجامعة بأهمية الصوت الانتخابي في بناء الوطن، مشددًا على أن رسالة الجامعة لا تقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل تمتد لتشمل دورها الوطني في دعم مؤسسات الدولة وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حرصت على توفير جميع سبل التيسير لضمان مشاركة فاعلة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، انطلاقًا من إيمانها بأن العملية الانتخابية تمثل منصة حقيقية للتعبير عن الإرادة الحرة، وركيزة أساسية لبناء دولة قوية تقوم على إرادة شعبها.

وتجلت هذه المشاركة في التزام أسرة الجامعة الأكاديمية والإدارية والطلابية بالتوجه إلى لجان الاقتراع جنبًا إلى جنب، في صورة وطنية أكدت أن ممارسة الديمقراطية مسؤولية جماعية، وأن المشاركة في الاستحقاقات الوطنية موقف وطني يعكس وعي المجتمع بدوره في دعم مسيرة الدولة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام جامعة قناة السويس الدائم بدعم مسيرة الإصلاح السياسي والدستوري في ظل الجمهورية الجديدة، وتجسيد دورها كمؤسسة وطنية شريكة في بناء مستقبل الدولة وتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة لدى الأجيال الجديدة.