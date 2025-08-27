افتتاح معرض "أهلاً مدارس" بالسويس بتخفيضات تصل إلى 25% (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

افتتح اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، معرض "أهلاً مدارس" بشارع الجيش بحي الأربعين، والذي نظمته الغرفة التجارية المصرية بالتعاون مع حي الأربعين وبإشراف مديرية التموين بالسويس.

ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى 25%، ضمن جهود المحافظة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير المستلزمات الدراسية بجودة مناسبة وأسعار في متناول الجميع، بما يساهم في دعم الأسر البسيطة ومحدودة الدخل وضمان وصول احتياجات الطلاب قبل بدء الدراسة دون معاناة.

ويأتي ذلك في إطار المبادرات القومية التي تنفذها الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ويضم المعرض تشكيلة واسعة من المستلزمات والأدوات المدرسية والمكتبية والزي المدرسي والحقائب بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 25%، بهدف تلبية احتياجات الطلاب والأسر بأسعار مناسبة.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة واطلع على مستوى المعروضات ونسب الخصم، ووجه الغرفة التجارية وحي الأربعين ومديرية التموين بضرورة المتابعة المستمرة لحركة البيع وضبط الأسعار، ومنع أي تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار، مع توجيه البائعين بتقديم أقصى تخفيضات ممكنة للتيسير على المواطنين.

وحرص المحافظ على لقاء المواطنين داخل المعرض والاستماع إلى آرائهم حول الأسعار وجودة المنتجات، مشددًا على أن هذه المبادرات تأتي في إطار توجيهات الدولة لدعم الأسر المصرية، خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشهد الافتتاح كل من: محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بالسويس، وأحمد علي مدير مديرية التموين، واللواء عارف البركاوي رئيس حي الأربعين، وحسام الكراني رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالسويس، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة.