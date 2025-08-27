بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد بمحافظة بورسعيد، تقدمًا ملموسًا في معدلات التنفيذ، وسط متابعة ميدانية مستمرة من وزارة الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية وبدعم مباشر من رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أنه شملت الأعمال الجارية الانتهاء من الهيكل الخرساني للمدرجات والمنحدرات بنسبة 100%، وانتهاء أعمال الصرف الزراعي والتسويات اللازمة للملعب الرئيسي والتجهيز لأعمال فرد النجيلة، كما تم الانتهاء من صب قواعد الشاشات وتركيب الشاسيهات الرئيسية، إلى جانب تركيب أعمدة الإنارة والكشافات واستكمال المظلة المعدنية والتوريدات الرئيسية للكابلات العمومية والأجهزة الصحية والمولدات الكهربائية، فيما تتواصل أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للفندق والمقصورة الرئيسية ومرافق الجماهير.

وأشارت إلى أنه يواصل اللواء محب حبشي متابعة أعمال استكمال توصيل المرافق العامة للاستاد بما يشمل أعمال الكهرباء والصرف الصحي وشبكات التليفونات والمياه، وذلك لضمان سرعة التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني المحدد وتهيئة كافة عناصر البنية التحتية للمشروع، كما يتم التنسيق بشكل دوري مع مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد والوفاء بكافة المعايير العالمية.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروع استاد النادي المصري باعتباره حلم طال انتظاره لجماهير بورسعيد الوفية، مشددًا على أن المحافظة تعمل بكامل طاقتها وبالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية للإسراع بمعدلات التنفيذ بما يليق بتاريخ النادي وجماهيره، مشددًا أن ما يتحقق اليوم هو تجسيد حقيقي لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنشآت الرياضية بمحافظة بورسعيد.