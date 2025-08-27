محافظة بورسعيد تُساهم في تطوير المدينة الجامعية لخدمة الطلاب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن أن المحافظة تساهم في تطوير المدينة الجامعية للطلاب لخدمة أبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ، خلال مشاركته باجتماع مجلس جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور شريف صالح، رئيس الجامعة، أن الجامعة تمثل دورًا محوريًا في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل وتسهم في دعم مسيرة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات التعليم والبحث العلمي بما يواكب متغيرات العصر.

وأشار إلى أن كلية هندسة جامعة بورسعيد تعد استشاري المحافظة في مشروعاتها، وهو ما يعكس التكامل بين الجانبين لتحقيق التنمية المستدامة، موجهًا ااشكر لرئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس لجهودهم الملموسة في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة التعليمية ومؤكدا دعمه الكامل والمستمر للمنظومة التعليمية والعلمية والخدمية التي تسهم في بناء الإنسان وتحقق التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.

ومن جانبه، رحب رئيس الجامعة بمحافظ بورسعيد، مشيدًا بتعاونه الدائم مع الجامعة وحرصه على دعم المنظومة التعليمية، ومؤكدًا على الشراكة الفعالة بين الجامعة والأجهزة التنفيذية التي تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية الشاملة على أرض المحافظة.