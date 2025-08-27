بالصور- توافد الناخبين على لجان الإعادة في الوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

شهدت لجان محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، اليوم الأول من جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 إقبالا متزايدا من الناخبين أمام اللجان والتي فتحت في مواعيدها لاستقبال مواطني الوادي الجديد.

وانتظم الناخبون في طوابير لأداء واجبهم الوطني فى الاستحقاق البرلماني وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية متكاملة، حيث يبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات داخل المحافظة 194 ألف 350 ناخبًا وناخبةً، موزعين على لجنة رئيسية واحدة تضم 60 لجنةً فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، مناشدًا المواطنين بالمشاركة الإيجابية في اختيار من يُمثلهم داخل المجلس.

وجرى تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية على مدار اليومين، وسرعة التعامل مع أي شكاوى وتذليل أي معوقات قد تواجه الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية داخل مقار اللجان.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على انتظام لجان انتخابات مجلس الشيوخ منذ بدء عملية التصويت في تمام التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، بجميع المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة، وذلك خلال متابعته انتظام فتح اللجان الانتخابية من داخل مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية؛ لتوفير بيئة آمنة وميسرة تمكن الناخبين من أداء واجبهم بسهولة ويسر.

وشدد المحافظ على التنسيق بين كل غرف العمليات المركزية والفرعية بالمراكز، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل الفوري حال وجود أي معوقات، مؤكدًا توفير كافة التجهيزات داخل وخارج مقار اللجان، من مصادر كهرباء بديلة، وخدمات لكبار السن وذوي الهمم، ووسائل انتقال للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بالمناطق النائية.

وتجرى جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ بالوادي الجديد بين المرشح خيري طليب مرشح مستقبل والمهندس عبد الحكم جبالي، مرشح حزب حماة وطن بالوادي الجديد على المقعد الفردي بدائرة المحافظة والتي تضم دائرة واحد فقط تضم مقعد للقائمة الوطنية من أجل مصر ومقعد فردي و الذي تجري عليه جولة الإعادة فيما حسمت الجولة الاولى لمقعد القائمة للمهندس أحمد أيوب مرشح حزب مستقبل وطن بالقائمة الوطنية من أجل مصر.