المنوفية- أحمد الباهي:

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنوفية اليوم الأربعاء، حملة لتحصين الكلاب الحرة بنطاق مركز شبين الكوم، وذلك استمرارًا لتفعيل استراتيجية مصر خالية من السعار 2030، وتطبيقًا لقانون 29 لسنة 2023.

وجاءت الحملة بتكليف من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر وكيل الوزارة بمديرية الطب البيطري بالمنوفية، والدكتور هاني شمس الدين مدير عام الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة، وبمشاركة إحدى عضوات جمعية الرفق بالحيوان.

وأسفرت الحملة عن تحصين عدد من الكلاب الحرة، لحماية المواطنين من خطر تلك الكلاب، وشارك فيها من المديرية: الدكتور عبد العال الشيخ مدير إدارة الصحة العامة، الدكتور عادل لطيف، الدكتور عصمت شعبان، كما شاركت عضوة من منظمة حقوق الحيوان.