غرفة عمليات الأقصر تكشف انتظام التصويت وفتح جميع اللجان في موعدها

11:43 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025
الأقصر – محمد محروس:

أعلنت غرفة العمليات بديوان عام محافظة الأقصر انتظام العملية الانتخابية وفتح جميع اللجان في مواعيدها المقررة، في إطار جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتنعقد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة داخل ديوان عام المحافظة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر قد أصدر قرارًا بتشكيل غرفة العمليات الرئيسية برئاسة اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، فضلًا عن غرف فرعية بالمراكز والمدن لمتابعة وتسهيل الإجراءات التنظيمية واللوجستية وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وفي إطار الاستعدادات، كثفت الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان الانتخابية، ورفعت كفاءة الشوارع المؤدية إليها، إلى جانب تحسين مستوى الإنارة العامة وتوفير حرم آمن لتيسير حركة الناخبين.

كما تم تخصيص الخط الساخن (114) ورقم غرفة العمليات (0952374903) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار اليوم.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية أن اللجان تشهد انتظامًا في التصويت منذ اللحظات الأولى لفتحها، مع متابعة مستمرة لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العملية الانتخابية.

