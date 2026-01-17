إعلان

مديرية عمل قنا توفر فرصة عمل لمواطن من ذوي الهمم

كتب : عبدالرحمن القرشي

05:32 م 17/01/2026

الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قنا –عبدالرحمن القرشي:

في استجابة سريعة لتوجيهات السيد محمد جبران، وزير العمل، وبمتابعة مباشرة من الدكتور خالد محمود عبد الحليم، محافظ قنا، نجحت مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرصة عمل مناسبة لأحد أبناء قنا من ذوي الهمم، وذلك عقب تقدمه بطلب رسمي إلى محافظ الإقليم.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، أن المديرية تلقت الطلب وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى إخطار المواطن بترشيحه للعمل بمدارس النيل الخاصة، وجارٍ استكمال مصوغات التعيين والانتهاء من الأوراق المطلوبة، تمهيدًا لاستلامه مهام عمله، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكد مدير مديرية العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة العمل ومحافظة قنا، بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لائقة تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى استمرار جهود المديرية في تلقي وفحص الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق البعد الاجتماعي للدولة ويعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص لأبناء محافظة قنا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد جبران وزير العمل محافظ قنا مديرية عمل قنا فرصة عمل ذوي الهمم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
رياضة عربية وعالمية

"أكثر من 100 مليون جنيه".. مكافآت منتخبي مصر ونيجيريا بعد مباراة المركز
500 جنيه السبب.. تفاصيل مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما في حلوان
حوادث وقضايا

500 جنيه السبب.. تفاصيل مشاجرة بين صديقين انتهت بمقتل أحدهما في حلوان
تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 24 جنيها.. أسعار ياميش رمضان في 4 متاجر شهيرة

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
أخبار مصر

لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
بالصور| هاني رمزي وباسم يوسف وعمرو مصطفى يصلون حفل Joy Awards 2026
زووم

بالصور| هاني رمزي وباسم يوسف وعمرو مصطفى يصلون حفل Joy Awards 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

- لماذا عاد سد النهضة إلى أجندة ترامب؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
لحظة بلحظة.. مصر ضد نيجيريا