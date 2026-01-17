مديرية عمل قنا توفر فرصة عمل لمواطن من ذوي الهمم

قنا –عبدالرحمن القرشي:

في استجابة سريعة لتوجيهات السيد محمد جبران، وزير العمل، وبمتابعة مباشرة من الدكتور خالد محمود عبد الحليم، محافظ قنا، نجحت مديرية العمل بالمحافظة في توفير فرصة عمل مناسبة لأحد أبناء قنا من ذوي الهمم، وذلك عقب تقدمه بطلب رسمي إلى محافظ الإقليم.

وأوضح أحمد محمد معوض، مدير مديرية العمل بقنا، أن المديرية تلقت الطلب وبادرت باتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث جرى إخطار المواطن بترشيحه للعمل بمدارس النيل الخاصة، وجارٍ استكمال مصوغات التعيين والانتهاء من الأوراق المطلوبة، تمهيدًا لاستلامه مهام عمله، بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأكد مدير مديرية العمل أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات وزارة العمل ومحافظة قنا، بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين، خاصة من ذوي الهمم، والعمل على دمجهم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لائقة تسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى استمرار جهود المديرية في تلقي وفحص الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري، بما يحقق البعد الاجتماعي للدولة ويعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص لأبناء محافظة قنا.