أسيوط- محمود عجمي:

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إحالة واقعة الاشتباه في تسمم 16 مواطنًا أثناء حضورهم حفل زفاف بإحدى قاعات المناسبات بمدينة أسيوط إلى التحقيق الفوري، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة يتم رصدها، ومؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير يمس صحة وسلامة المواطنين.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بظهور أعراض مغص وقيء على عدد من المدعوين خلال الحفل، حيث تم نقل المصابين على الفور إلى مستشفى الإيمان العام، وتم تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي استجابة عاجلة، كلف المحافظ السكرتير العام المساعد، خالد عبدالرؤوف، بزيارة المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقه الدكتور أحمد سيد موسى، وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي، وقد تبين استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين وخروجهم من المستشفى بعد تحسنهم.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإرسال فريق الاستجابة السريعة إلى القاعة محل الواقعة، لسحب عينات من الأطعمة المقدمة وفحص الموقع بالكامل، بالإضافة إلى تحليل عينات من القيء في المعامل المركزية، بهدف تحديد أسباب الإصابة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على قاعات المناسبات والمنشآت الغذائية، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

اقرأ أيضا:

بسبب وجبة فراخ.. إصابة 16 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في أسيوط (أسماء)