طقس جنوب سيناء اليوم.. رياح نشطة وبحر معتدل ودرجات حرارة متفاوتة

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد مدن محافظة جنوب سيناء اليوم الأربعاء، أجواء معتدلة رغم ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة لنشاط الرياح التي ساعدت على تلطيف درجة الحرارة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات في بيان اليوم، أن المحافظة يسودها طقس شديد الحرارة رطب نهارًا، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر، ونشاط الرياح على فترات متقطعة بسرعة 37 كيلو في الساعة ساهم في تلطيف درجة الحرارة.

وأوضح المركز أن حالة البحر بخليجي العقبة والسويس مستقرة، لاعتدال الرياح الشمالية غربية الاتجاه، ويتراوح ارتفاع الأمواج به بين 1,5 حتى 2,5 متر,

وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن لتمشيط الطرق الدولية سواء كانت دولية أو ساحلية، وإزالة أي تراكمات رملية تخلفها الرياح على الطرق بشكل دوري، لتسهيل حركة المرور، إضافة إلى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية، وتفعيل الرادارات للحد من السرعة، حفاظًا على سلامة رواد الطرق.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 36 والصغرى 25، وفي مدينة رأس سدر العظمى 36 والصغرى 25، وفي مدينة طابا العظمى 34 والصغرى 24، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 32 والصغرى 16، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 38 والصغرى 29 درجة.