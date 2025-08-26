مجلس جامعة المنيا يتبرع بربع رواتبه لدعم مستشفى الأورام (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن مجلس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، تبرع جميع أعضائه بربع راتبهم لصالح دعم مستشفى الأورام الجامعي، في مبادرة تهدف إلى حشد الجهود لدعم المنظومة الصحية التي تخدم أهالي المحافظة.

جاء القرار خلال الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، حيث دعا المجلس المجتمع المدني للمشاركة في دعم المستشفيات الجامعية التي تعد صرحًا علاجيًا وتعليميًا أساسيًا في صعيد مصر.

وأقر المجلس صرف أكبر مكافأة للنشر الدولي في تاريخ الجامعة بقيمة تتجاوز مليونًا و770 ألف جنيه، تقديرًا لجهود الباحثين عن 567 بحثًا علميًا منشورًا في مجلات مصنفة عالميًا، حيث تصدرت كلية الهندسة قائمة الكليات الأعلى نشرًا بـ135 بحثًا.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن المستشفيات الجامعية تستقبل أكثر من ألفي مريض يوميًا، مشيرًا إلى استعداد الجامعة لافتتاح أربعة مستشفيات جديدة قريبًا بسعة إجمالية تزيد على 700 سرير، منها مستشفى الأورام والعلاج الإشعاعي، والمستشفى الثلاثي، ومستشفى طوارئ الأطفال، ومستشفى أمراض المخ والأعصاب.

كما أعلن المجلس عن تدشين وحدة للدعم النفسي والإرشاد الأكاديمي للطلاب، ومواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد التي ستبدأ في الأول من سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى الاستعداد لافتتاح فندق الجامعة والسكن الفندقي المتميز مع بداية العام الدراسي الجديد.