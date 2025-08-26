بمشاركة ذوي الهمم.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرضًا فنيًا (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

افتتح الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، معرضًا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الأنفوشي، شهد مشاركة واسعة من الفنانين بينهم عدد من ذوي الهمم، وذلك ضمن فعاليات ملتقى "الإسكندرية رائدة الفنون والآداب".

وأكد المحافظ أن إقامة هذه الفعاليات يعكس اهتمام الدولة بالشباب وتوفير مساحات لإبراز إبداعاتهم، مثمنًا دور وزارة الثقافة في الارتقاء بالذوق العام من خلال أنشطتها المتنوعة التي كان للإسكندرية نصيب كبير منها هذا العام.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه وفخره بمشاركة الفنانين من ذوي الهمم الذين أثروا المعرض بإبداعاتهم، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجميع الفنون الهادفة التي ترتقي بالمجتمع، وأشار إلى أن الإسكندرية ستظل منارة للفنون بفضل صروحها الثقافية كمكتبة الإسكندرية.

شارك في الافتتاح الدكتور أشرف العزازي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والمهندس حسن وصفي، نقيب التشكيليين بالإسكندرية، وعدد من الفنانين والمختصين.