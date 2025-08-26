صحة جنوب سيناء تغلق 7 منشآت وتعدم أغذية فاسدة (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أغلقت مديرية الصحة بجنوب سيناء 7 منشآت غذائية وأعدمت 756 كيلو مواد غذائية و184 لتر مشروبات فاسدة، في حملة مكبرة على أماكن تداول الأغذية بمدينة سانت كاترين.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت 69 منشأة، وأسفرت عن تحرير 139 محضرًا متنوعًا، منها 62 لعدم النظافة و77 لعدم حمل شهادة صحية.

وأوضح وكيل الوزارة أن قرار الغلق جاء بسبب النقص الشديد في الاشتراطات الصحية ووجود خطر داهم على الصحة العامة، مؤكدًا استمرار حملات التفتيش بكافة مدن المحافظة لضمان تقديم غذاء آمن.

وتأتي هذه الحملات بناءً على توجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والزوار.