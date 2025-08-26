رائحة غاز ببرج العرب.. تنبيه مهم من محافظة الإسكندرية للأهالي

الإسكندرية - محمد عامر:

أهابت محافظة الإسكندرية بسكان منطقة برج العرب عدم الانزعاج حال انبعاث رائحة غاز بدءًا من منتصف ليل غد الأربعاء، مؤكدة أن الأمر لا يدعو للقلق وهو إجراء اعتيادي وآمن.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أن الشركة الوطنية للغاز الطبيعي "ناتجاس" ستقوم بملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط الواقعة بعد مزلقان بهيج، وسيصاحب ذلك إضافة رائحة الغاز المعروفة.

وأكدت الشركة أن هذه الأعمال تتم بأعلى معايير الجودة والسلامة، وأتاحت رقم الطوارئ 19990 للرد على أي استفسارات من المواطنين.