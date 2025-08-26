إعلان

أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية بسبب "ملتم أغسطس" (فيديو وصور)

08:01 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
    أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية
    أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية
    أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية
    أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية
    أمواج البحر تُغلق شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: مصراوي

اجتاحت أمواج البحر المتوسط شواطئ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، بارتفاع تجاوز ثلاثة أمتار، لتفرض على المدينة الساحلية حالة من البيات الشتوي المبكر، وسط أجواء تشبه النوات الشتوية في مشهد غير مألوف خلال ذروة الصيف.

وأُغلقت بوابات الشواطئ بالكامل، فيما خلت الكراسي والشماسي من الرواد على امتداد 66 شاطئًا من أبو قير شرقًا حتى أبو تلات غربًا، استجابة لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي نبهت إلى اضطراب شديد في حالة البحر، وارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر، مصحوبة برياح تتراوح سرعتها بين 35 و50 كيلومترًا في الساعة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن ما تشهده المدينة يُعرف محليًا بـ"ملتم أغسطس"، وهو مصطلح شائع بين الصيادين وأهالي البحر، يشير إلى فترة من منتصف إلى نهاية الشهر تتسم بهياج البحر وعلوّ أمواجه بشكل ملحوظ.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن قرار غلق الشواطئ يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وعدم النزول إلى المياه حتى عودة الاستقرار إلى البحر وتحسن الأحوال الجوية.

أمواج البحر شواطئ الإسكندرية غلق الشواطئ
