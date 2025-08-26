إعلان

قلدوا ماركات عالمية.. ضبط مصنعين لتعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر بالدقهلية

04:45 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الدقهلية- رامي محمود:

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار حملات الرقابة التموينية التي تقوم بها مديرية التموين، للتفتيش على، مختلف أماكن بيع وتداول جميع السلع والمنتجات، وتم خلالها ضبط مصنعين لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص ومجهولة المصدر بتمي الامديد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وأوضح محافظ الدقهلية أن الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وتصنيع المنتجات بمختلف أنواعها، والرقابة على المخابز، تهدف إلى ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع الغش التجاري بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين.

وفي هذا السياق، قاد المحاسب علي حسن عبدالفتاح، وكيل وزارة التموين، حملة تفتيش مفاجئة بتمي الامديد، أسفرت عن ضبط مكانين غير مرخصين يقومان بإعادة تعبئة زيوت سيارات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء شركات عالمية كبرى مثل "موبيل" و"شل"و"التعاون"، في محاولة لتضليل المواطنين.

وقامت الحملة بضبط، 2 طن زيوت مجهولة المصدر، 1000 عبوة فارغة معدة للتعبئة، 1000 استيكر بشعارات الشركات، ماكينة تغليف ولصق الأغطية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تقليد ماركات عالمية لزيوت السيارات زيوت سيارات مجهولة المصدر ضبط مصنعين لتعبئة زيوت سيارات حملات الرقابة التموينية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية
