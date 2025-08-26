جامعة بنها تنظم 99 قافلة متنوعة ضمن مبادرة "بداية"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، عن جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة خلال الفترة الماضية، ضمن أنشطة مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونظمت الجامعة 46 قافلة طبية مجانية جرى خلالها الكشف على 8851 حالة، وصرف العلاج بالمجان، بالإضافة إلى تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي، وتقديم نظارات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية.

كما نظمت كليتا التمريض والعلاج الطبيعي 9 قوافل للإرشاد الأسري والتوعية، استفاد منها 744 مواطنًا بمختلف قرى المحافظة.

شملت الجهود تنظيم 13 قافلة بيطرية لخدمة 27389 رأس ماشية يستفيد منها 1279 مزارعًا، إلى جانب 4 قوافل زراعية لتقديم التوعية والإرشاد الزراعي لـ 91 مزارعًا بقرى مركز بنها.

وأطلقت الجامعة 11 قافلة رياضية بقرى ومراكز الشباب بالمحافظة شارك فيها 1143 شابًا وفتاة، إلى جانب 16 قافلة توعوية وتثقيفية شاركت فيها كليات العلوم، التجارة، الآداب، التربية واستفاد منها 1593 مواطنًا.

من خلال كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، تم تنظيم 12 ورشة عمل للصناعات اليدوية استفاد منها 1096 متدربًا.

وأشار الجيزاوي إلى أن الجامعة نجحت في محو أمية 7546 دارسًا خلال العام الجامعي 2024/2025، فضلًا عن تنظيم 5 معارض للملابس والمنتجات الغذائية، وتوقيع 30 بروتوكول تعاون مع مؤسسات تعليمية واقتصادية ومجتمعية.

وأكد رئيس الجامعة استمرار تنظيم القوافل المتنوعة والأنشطة المجتمعية، دعمًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرًا إلى أن جامعة بنها تسعى لتحقيق التكامل بين التعليم وخدمة المجتمع كمدخل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.