أوقاف الإسماعيلية تواصل احتفالاتها بذكرى المولد النبوي الشريف

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصل مديرية أوقاف الإسماعيلية تنظيم فعاليات الاحتفال بذكرى مولد النبي ﷺ في مساجد المحافظة، وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة لافتة من القيادات الدينية والدعوية.

وتتضمن الفعاليات تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وكلمات دينية تستعرض سيرة النبي ﷺ وأخلاقه العطرة، إلى جانب الابتهالات والمدائح النبوية التي تلامس القلوب وتغرس مشاعر الحب لخير الأنام.

وأكد الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن هذه الاحتفالات تأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإحياء القيم النبوية والاقتداء بسنة المصطفى ﷺ، ونشر روح التسامح والمحبة بين أفراد المجتمع.

كما دعت المديرية جميع رواد المساجد من مختلف الأعمار إلى المشاركة في الفعاليات التي تُقام يوميًا بالمساجد احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف.