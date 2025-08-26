المؤبد لمتهمين بقتل شخص وإصابة 3 لخلاف على أرض زراعية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة شخصين بالسجن المؤبد، بعد إدانتهم بقتل مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، إثر خلافات نشبت حول فصل حد أرض زراعية بقرية دير القصير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوسداح نائب رئيس المحكمة، و خالد عثمان محمد عضو المحكمة، و أمانة سر سيد علي بكر و ناصر فؤاد.

وتعود وقائع القضية رقم 39531 لسنة 2024 جنايات القوصية، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى القوصية المركزي، بوصول المواطن "محمد. ف. م" جثة هامدة، إلى جانب إصابة كل من "علي. ب. ح"، و"عمر. ب. ح"، و"محمود. أ. ع" بطلقات نارية.

وكشفت تحريات مفتش فرع البحث الجنائي بشمال أسيوط، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أحمد. هـ. م" (24 عامًا)، و"شهاب. ع. م" (20 عامًا)، وذلك على خلفية نزاع سابق بين عائلتي المتهمين والمجني عليهم بشأن فصل حد أرض زراعية.

وأوضحت التحريات أن المتهم الثاني قام بتوفير بندقية خرطوش وسلمها للمتهم الأول، الذي أطلق الأعيرة النارية صوب المجني عليهم أثناء تواجدهم بالأرض محل النزاع، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الثلاثة الآخرين.