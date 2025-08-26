ألقى بنفسه في البحر.. الأمواج تبتلع شابًا مجهولًا بالإسكندرية



الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

ألقى شاب مجهول بنفسه في مياه البحر بمنطقة لوران شرق الإسكندرية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وسط اضطراب شديد في الأمواج، ما أدى إلى غرقه واختفائه عن الأنظار.

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، رئيس فريق "غواصين الخير" المختص بالإنقاذ البحري وانتشال الغرقى، أن الفريق تلقى استغاثة تفيد بقيام شاب يُعتقد أنه كان في حالة غير طبيعية، بإلقاء نفسه في البحر بشكل مفاجئ، في منطقة لوران وهي غير مخصصة كشاطئ وليست مهيأة للسباحة.

وأضاف المالحي في تصريح صحفي، أن شهود عيان حاولوا إنقاذ الشاب بإلقاء عوامة، إلا أنه لم يتمكن من الإمساك بها قبل أن تبتلعه الأمواج ويختفي تمامًا عن الأنظار.

وأوضح أن حالة البحر كانت شديدة الاضطراب وقت وقوع الحادث، وهو ما تزامن مع إعلان محافظة الإسكندرية إغلاق جميع الشواطئ كإجراء احترازي، بناءً على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من خطورة ممارسة الأنشطة البحرية.

وانضم إلى المالحي 4 من أعضاء الفريق لبدء عمليات البحث عن جثمان الشاب الغريق مع أول ضوء صباح اليوم، مؤكدًا أن السباحة في هذه الظروف تمثل خطرًا بالغًا على حياة المنقذين.

وكانت محافظة الإسكندرية قد أصدرت مساء أمس بيانًا أعلنت فيه إغلاق كافة شواطئ المدينة، استجابة لتحذيرات رسمية من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن اضطراب البحر المتوسط، وتأثير ذلك على السواحل الشمالية، بما فيها الإسكندرية، ومطروح، والعلمين، وبلطيم.

ودعت المحافظة المواطنين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات وعدم النزول إلى مياه البحر حتى تتحسن الأحوال الجوية وتعود حركة البحر إلى الاستقرار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل مطروح ، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 إلى 3.5 متر، وسرعة الرياح من 35 إلى 50 كم في الساعة.