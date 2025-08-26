غرق شاب أثناء عمله على مركب بإسنا جنوب الأقصر- صور



الأقصر- محمد محروس:

توفي شاب أثناء قيامه بأعمال صيانة على مركب "دهبية"، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية في الأقصر، إخطارا يفيد بانزلاق شاب يدعى "كيرلس عماد زكريا"، 19 عامًا، مقيم بمدينة أرمنت الوابورات، في مياه نهر النيل، إذ يعمل في مهنة النقاشة، ما أدى إلى غرقه.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وفرق الإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، إذ واصلت تمشيط المنطقة للبحث عن جثمان الشاب وانتشاله من مياه النيل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.