بعد واقعة الرسوب الجماعي.. إجراء عقابي لـ 5 معلمين في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت إدارة قها التعليمية بالقليوبية، قرارًا بنقل 5 معلمين من مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين، في أول إجراء عقابي عقب أزمة الرسوب الجماعي لأكثر من 400 طالب بالصفين الأول والثاني الإعدادي.

جاء القرار بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بهدف ضخ دماء جديدة وإعادة الانضباط للمدرسة، وذلك بعد أن قامت لجان متخصصة بمراجعة أوراق الامتحانات ومنح الطلاب درجات الرأفة المقررة قانونًا.

وكانت الأزمة قد تفجرت بعد شكاوى جماعية من أولياء الأمور، اتهموا فيها بعض المعلمين بالتقصير والانشغال بالدروس الخصوصية على حساب الشرح بالفصول، وهو ما تسبب في تدني النتائج بشكل كارثي.

