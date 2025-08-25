إعلان

بعد واقعة الرسوب الجماعي.. إجراء عقابي لـ 5 معلمين في القليوبية

11:43 م الإثنين 25 أغسطس 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت إدارة قها التعليمية بالقليوبية، قرارًا بنقل 5 معلمين من مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين، في أول إجراء عقابي عقب أزمة الرسوب الجماعي لأكثر من 400 طالب بالصفين الأول والثاني الإعدادي.

جاء القرار بناءً على توجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بهدف ضخ دماء جديدة وإعادة الانضباط للمدرسة، وذلك بعد أن قامت لجان متخصصة بمراجعة أوراق الامتحانات ومنح الطلاب درجات الرأفة المقررة قانونًا.

وكانت الأزمة قد تفجرت بعد شكاوى جماعية من أولياء الأمور، اتهموا فيها بعض المعلمين بالتقصير والانشغال بالدروس الخصوصية على حساب الشرح بالفصول، وهو ما تسبب في تدني النتائج بشكل كارثي.

اقرأ أيضًا:

إنقاذ 400 طالب.. القليوبية تمنح درجات الرأفة لراسبين بأجهور

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إدارة قها التعليمية مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان