إعلان

لحوم وآيس كريم.. ضبط 1.3 طن أغذية فاسدة بأسواق أسوان (صور)

07:56 م الإثنين 25 أغسطس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حملة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان
  • عرض 7 صورة
    حملة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان
  • عرض 7 صورة
    حملة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان
  • عرض 7 صورة
    حملة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان
  • عرض 7 صورة
    حملة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان
  • عرض 7 صورة
    حملة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أسوان - إيهاب عمران:

أسفرت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان، عن ضبط 1302 كيلوجرام من السلع والمواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحومًا ومنتجات ألبان ومخللات.

قاد الحملة اللواء ياسر عبد الشافي، مساعد محافظ أسوان، بمشاركة مديريات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، واستهدفت السلاسل التجارية الكبرى والمخازن وأماكن بيع حلوى المولد النبوي.

شملت المضبوطات 378 كجم آيس كريم، و90 كجم لحوم، وكميات من الجبن واللانشون والطحينة.

كما تم إغلاق وتشميع محل غير مرخص، وتحرير محاضر بالمخالفات لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حملة على الأسواق ضبط أغذية فاسدة أسوان لحوم فاسدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان