لحوم وآيس كريم.. ضبط 1.3 طن أغذية فاسدة بأسواق أسوان (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

أسفرت حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية في أسوان، عن ضبط 1302 كيلوجرام من السلع والمواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت لحومًا ومنتجات ألبان ومخللات.

قاد الحملة اللواء ياسر عبد الشافي، مساعد محافظ أسوان، بمشاركة مديريات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك، واستهدفت السلاسل التجارية الكبرى والمخازن وأماكن بيع حلوى المولد النبوي.

شملت المضبوطات 378 كجم آيس كريم، و90 كجم لحوم، وكميات من الجبن واللانشون والطحينة.

كما تم إغلاق وتشميع محل غير مرخص، وتحرير محاضر بالمخالفات لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.