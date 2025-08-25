تسرب غاز يقتل ستينية حرقًا داخل منزلها في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 62 عامًا مصرعها، اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق داخل منزلها بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالواقعة من مركز شرطة إدكو، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص مصرع "فاطمة م.ع.م"، 62 عامًا، وجرى نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.