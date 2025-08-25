إعلان

تسرب غاز يقتل ستينية حرقًا داخل منزلها في البحيرة

07:14 م الإثنين 25 أغسطس 2025

الحماية المدنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 62 عامًا مصرعها، اليوم الإثنين، إثر اندلاع حريق داخل منزلها بمدينة إدكو في محافظة البحيرة، بسبب تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا بالواقعة من مركز شرطة إدكو، حيث انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بالفحص مصرع "فاطمة م.ع.م"، 62 عامًا، وجرى نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو المركزي، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسرب غاز حريق غاز حريق شقة وفاة ربة منزل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان