البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الاثنين، تأجيل جلسة النطق بالحكم على محمد صابر السيد وشهرته بعرور، لاتهامه بخطف صغير بالتحايل واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار، إلى جلسة 27 سبتمبر المقبل لحضوره من محبسه، كما قررت المحكمة تغريم مأمور السجن 500 جنيه لعدم تنفيذ قرارها السابق بإحضار المتهم.

وأحالت المحكمة في جلستها الماضية بتاريخ 29 يونيو أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، بعد أن تبين من التحقيقات أنه استدرج الطفل بكوب عصير وضع فيه مواد مخدرة واحتجزه 9 ساعات متواصلة قبل الاعتداء عليه جنسيًا أثناء فقدانه الوعي.

وسبق لمحكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، أن قضت يوم الخميس 21 أغسطس الماضي، بالإعدام شنقًا على المتهم ذاته وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، في قضية أخرى لاتهامه بخطف تحت التهديد وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

