حملة "100 يوم صحة" تواصل تقديم خدماتها الطبية بالمنيا (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار فعاليات حملة "100 يوم صحة" بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة، من خلال المستشفيات العامة والمركزية، والوحدات الصحية، والعيادات الثابتة والمتنقلة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية مجانية تشمل مختلف الفئات العمرية وعلى مدار اليوم، ضمن المبادرات الرئاسية الرامية لتعزيز المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة للأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة نجحت منذ انطلاقها في 15 يوليو الماضي وحتى الآن في تقديم خدماتها لأكثر من 194 ألف مواطن، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالقطاع الصحي، وتعمل على ضمان وصول الخدمة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في المبادرات الصحية وتحقيق العدالة في توفير الرعاية الطبية.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة تقدم مجموعة من المبادرات المتخصصة، منها الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن مبادرة «صحة المرأة»، والكشف عن الأورام السرطانية، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وفحص المقبلين على الزواج، والكشف عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

جرى تنظيم مبادرات العناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ودعم صحة كبار السن، مؤكداً أن فرق العمل الطبية تواصل جهودها اليومية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وتحقيق أهداف الحملة حتى استكمال تغطية جميع المستهدفين.