محافظ الدقهلية يوجه برفع الإشغالات خلال جولة ليلية بشارع الجلاء (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولة مسائية اليوم، شوارع مدينة المنصورة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة حالة الإشغالات.

وفي شارع الجلاء، وجه المحافظ محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة الإشغالات بالشارع ومنع عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تفقد محافظ الدقهلية شوارع بورسعيد والسكة الجديدة ومنطقة ميت حدر، ووجه الدكتور السعيد أحمد، رئيس حي شرق المنصورة، بالمتابعة اليومية لمنظومة النظافة والحفاظ على المستوى اللائق الذي تحقق خلال الفترة الماضية، ومنع كافة أشكال الإشغالات التي تعوق حركة السير والمرور، حرصًا على مصالح المواطنين.

والتقى المحافظ المواطنين واستمع إلى مطالبهم، مؤكدًا أنه لا يدخر جهدًا في سبيل تحقيق تطلعاتهم، وأن جولاته الميدانية المفاجئة مستمرة بشكل يومي لتحقيق طموحاتهم. كما حثهم على التعاون مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها المخصصة.

وأكد اللواء طارق مرزوق أنه يتابع بنفسه مستوى الخدمات المقدمة في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.