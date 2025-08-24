ضبط 3 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ – إسلام عمار:

أعلن المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين في كفر الشيخ، اليوم الأحد، أن حملة من جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق ضبطت أحد الأشخاص بحوزته كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المحظور تداوله في الأسواق بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريحات صحفية، أن معلومات وردت إلى المديرية وإلى المقدم أحمد بسيوني سالم، رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، بشأن قيام أحد الأشخاص بتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح أنه جرى تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين مركز دسوق ومباحث التموين في كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمد أبو عيطة، مدير الإدارة، وضمت الدكتور محمود السرو مفتش مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي عبد الحليم العدوي، ومحمود نوفل، وسلامة العسكري، لضبط المتهم.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط المدعو "ط. م. خ. م"، وبحوزته 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، بإجمالي 3 أطنان. جرى التحفظ على الكمية وتحرير محضر جنحة بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة.