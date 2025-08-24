إعلان

"أزمة قلبية" تنهي حياة التيك توكر "أوس أوس" ببني سويف

09:32 م الأحد 24 أغسطس 2025

التيك توكر أوس أوس

بني سويف - حمدي سليمان:

لفظ التيك توكر أسامة سعد السيد، الشهير بـ "أوس أوس"، أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الواسطى المركزي شمال بني سويف، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا من المستشفى بوصول الشاب إلى قسم الاستقبال وهو يعاني من توقف عضلة القلب وفشل في التنفس، قبل أن يتوفى داخل العناية المركزة.

وكشف الكشف الطبي عدم وجود أي إصابات ظاهرية أو علامات عنف، مما ينفي الشائعات التي ترددت حول تعرضه لحادث سير أو اعتداء، مؤكدًا أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

التيك توكر أوس أوس مستشفى الواسطى بني سويف
